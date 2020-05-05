Внеочередное заседание парламента состоится 7 мая — Гончаренко

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Народный избранник от «Евросолидарности» сообщил, что по требованию оппозиционных сил внеочередное заседание ВР состоится уже на этой неделе.

Верховная рада
Верховная рада. Фото — strana.ua

Об этом Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, сообщает «НБН«.

По его словам, нардепам удалось собрать 157 подписей для проведения внеочередного заседания ВР уже на этой неделе, 7 мая. Инициатором сего стала фракция «Европейская солидарность»:

«На повестке дня будут два законопроекта: No 3376 и No 3380 о соцзащите украинских врачей, в частности, об их обязательном государственном страховании, если они заболеют или, не дай Бог умрут, от коронавируса».

Напомним, ранее сообщалось, что внеочередное заседание парламента пройдет 12 мая.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

боевики ЛДНР

Наемников из «Л/ДНР» вызывают в РФ: Кремль будет готовить боевиков для особой миссии

Ольга Гергелюк

На время выборов на границе количество пограничников увеличили до 7 тысяч

Дмитрий Климов

В команде Гриценко пополнение — Юрий Бутусов

Христина Качоровська

Добавить комментарий