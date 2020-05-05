Внеочередное заседание парламента состоится 7 мая — Гончаренко

Народный избранник от «Евросолидарности» сообщил, что по требованию оппозиционных сил внеочередное заседание ВР состоится уже на этой неделе.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, сообщает «НБН«.

По его словам, нардепам удалось собрать 157 подписей для проведения внеочередного заседания ВР уже на этой неделе, 7 мая. Инициатором сего стала фракция «Европейская солидарность»:

«На повестке дня будут два законопроекта: No 3376 и No 3380 о соцзащите украинских врачей, в частности, об их обязательном государственном страховании, если они заболеют или, не дай Бог умрут, от коронавируса».

Напомним, ранее сообщалось, что внеочередное заседание парламента пройдет 12 мая.