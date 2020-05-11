Карантин в Украине возобновят: Шмыгаль заявил о готовности принять непопулярное решение

Сразу после начала смягчения карантинна в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль сделал неутешительное, но важное предупреждение. Он заявил, что Украину в скором времени реально может ожидать новое ужесточение карантина, если на то будет необходимость. Шмыгаль готов к непопулярным решениям.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Шмыгаля.

«Украина внедряет ослабление карантина. В силу вступает концепция адаптивного карантина. Я хочу подчеркнуть, что хоть на общегосударственном уровне и разрешается ослабить карантин, но на местах именно местная власть должна оценивать ситуацию и принимать окончательное решение о готовности ослабить карантин», — написал Шмыгаль.

Он привел в пример Львов и Киев отметив, что там местные власти решили, что пока слишком рано для ослабления карантина.

Шмыгаль поблагодарил законопослушных граждан за добросовестное соблюдение ограничений. Именно сознательность граждан является ключом к победе над коронавирусом, считает Шмыгаль.

«Пришло время самого ответственного момента. Коронавирус никуда не делся. Украинцам нужно приспособиться к новым условиям и мерам предосторожности. Если мы справимся, то ограничения и дальше будут идти на спад, но, если коронавирус усилится, власть готова усилить карантинные меры», — подчеркнул он.

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