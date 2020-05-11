Россия не в праве праздновать победу над нацизмом — Климкин назвал празднование РФ аморальным

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое экспертное мнение относительно празднования героической победы над нацизмом. Он уверен, что Российская Федерация не имеет морального права отмечать этот день.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир телеканала «Еспресо».

Причиной грубой критики РФ со стороны Климкина стол тот факт, что РФ проводит агрессивную политику и развязывает новые войны. Он считает, что агрессивное государство не имеет права праздновать День победы.

«Россия пытается отобрать историческую победу над нацизмом у Украины. Нам ни при каких условиях нельзя допускать такого. То, что Россия празднует День Победы это аморально, ведь у РФ нет морального права отмечать этот день после того, сколько агрессии она проявила. Ключевой смысл праздника Дня победы для Европы — это «никогда снова», а Россия снова и снова демонстрирует агрессию. РФ использует данную дату для своих манипуляций», — считает Климкин.

Напомним, как сообщалось ранее, конфликт РФ и США: Белый дом обвиняется в серьезной исторической ошибке.