Украина заявила Европе о своих приоритетах: условия ассоциации будут пересмотрены

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что у Украины есть свои собственные приоритеты в диалоге с Европой и условия ассоциации с ЕС будут пересмотрены.

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

Пристайко отмечает, что отечественные производители крайне недовольны нынешними условиями ассоциации. Их не устраивает большое количество квот на продажу без пошлины украинской продукции.

«Сегодня для Украины удачный момент отстоять собственные национальные интересы. Подошел исторический срок и нам необходимо пересмотреть условия ассоциации, этого ждут отечественные производители. Большинство квот не устраивают украинскую сторону и производителей, в частности. Мы выходим на новый этап контакта с ЕС. Я надеюсь, мы сможем пересмотреть торговые соглашения, Украина имеет на это справедливые основания», — заявил Пристайко.

Он отметил, что кроме торговли Украина намерена развивать и многие другие сферы отношений с ЕС, в том числе и вопрос безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, против Усика устроили провокацию: боец АТО не смог сдержать эмоций.