Зеленский стал меньше доверять людям: в Офисе президента рассказали, как коронакризис изменил президента

Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк считает, что коронакризис повлиял на всю страну. По его словам, главе государства Владимиру Зеленскому пришлось столкнуться с новыми вызовами. Заместитель Ермака отметил, что новые вызовы и совершенно другой масштаб трудностей повлияли и на самого президента Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Замглавы Офиса президента Юрий Костюк поделился информацией о том, как изменился глава государства Владимир Зеленский, столкнувшись с кризисом в стране, который вызванный пандемией коронавируса. По словам Костюка, главе государства приходится работать с совершенно другим масштабом проблем.

Костюк отметил интересную деталь. По его словам, глава государства стал меньше доверять людям. Замглавы ОП считает, что на это есть весомые причины. По словам Костюка, в последнее время многие подвели президента. Он не стал называть никаких имен, но отметил, что есть люди, которые хотят занять высокую должность только ради личной выгоды.

Также заместитель Ермака отметил, что новые вызовы в связи появились не только у главы государства, но и у всей команды президента.

Ранее мы сообщали, что Уманский назвал серьезную проблему Зеленского.