Зеленского публично оскорбили: так президента еще никто не унижал

Главу Украины Владимира Зеленского резко раскритиковал и публично унизил украинский политолог Михаил Погребинский. Эксперт заявил, что Зеленский оказался «слабаком в роли президента».

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

В эфире интернет-канала Topinform Погребинский прямо и резко выразил свое экспертное мнение относительно Зеленского. Он считает, что президент показал, что неспособен на принятие самостоятельных решений и его влияние на события в стране минимальны.

«Все важные решения в стране принимаются за спиной Зеленского. С ним не считаются как с лидером. Сейчас он неспособен дать отпор оппонентам или же кого-то уволить. Зеленский слабак в роли президента», — резко бросил политолог.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Зеленского оскорбляют и высмеивают, однако сейчас волна недовольства усиливается высказываниями образованных специалистов. Рейтинг президента остается довольно высоким, но в публичной плоскости у него все меньше соратников. Пока Зеленский все еще не решается ответить обидчикам заявляя, что он не хочет становиться диктатором.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина заявила Европе о своих приоритетах: условия ассоциации будут пересмотрены.