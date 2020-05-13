Дмитрий Козак прибыл в Берлин для переговоров по Донбассу

Кремлевский куратор по вопросам Донбасса тайно прибыл в Германию. Здесь он будет обсуждать вопрос конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Российские СМИ сообщают, что куратор Кремля по украинскому вопросу прилетел в Берлин. Как сообщают инсайдеры, здесь он будет обсуждать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе:

«Козак прибыл в Берлин. Скорее всего, он будет решать вопрос Донбассе. Козак — это переговорщик по Украине, а в режиме видеоконференции невозможно обсудить все вопросы».

Напомним, ранее мы писали, что вопрос Донбасса снова становится горячим.