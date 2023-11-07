В эфире своего пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» псевдожурналист отличился очередными «миролюбивыми» заявлениями. Рупор Кремля в очередной раз пригрозил уничтожить столицу Германии, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

Соловьев сообщил, что Российская Федерация готовится «ответить» ФРГ за предоставление военной помощи Украине. Пропагандист сообщил, что он и сейчас требует спалить Берлин, при этом якобы обеспокоен безопасностью жителей города.

Псевдожурналист посоветовал немцам покинуть столицу своей страны. Рупор путинского режима добавил, что российские захватчики, которые сейчас воюют в Украине, намерены «дойти до Берлина».

«Поэтому я 156 раз скажу: вы лучше одумайтесь, немцы», — пригрозил Соловьев.

Напомним, что ранее пропагандист пригрозил уничтожить Берлин за помощь Украине в конце октября.