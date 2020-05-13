Скандалы и раскол в «Европейской солидарности»: Гончаренко сделал эмоциональное заявление

Нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сделал важное заявление относительно слухов о расколе внутри его партии. Он дал эмоциональный ответ Сергею Лещенко и опроверг вероятность раскола.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Сергей Лещенко в социальных сетях заявил о высоком напряжении во фракции «ЕС» и отметил, что скоро партия может расколоться.

«Сейчас можно наблюдать внутреннюю борьбу из-за политического наследия Петра Порошенко», — написал Лещенко.

Он отметил, что рейтинг Порошенко неизбежно падает, а его коллеги не хотят идти с ним на дно. Многие народные депутаты от «ЕС» намереваются покинуть Петра Порошенко ради сохранения своей политической карьеры, считает Лещенко. Он считает, что именно Гончаренко может стать в числе первых, кто попытается выиграть за счет падения Порошенко.

«Не очень уважаемый Сергей, я скажу тебе вот что: раскола в нашей партии нет. Напротив, мы очистились от такого ненужного человека как ты и от тебе подобных», — резко ответил ему Гончаренко.

Он подчеркнул, что провокации Лещенко направлены лишь на то, чтобы угодить Офису президента.

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