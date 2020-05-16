Россияне в этом мастера: экс-секретарь СНБО Данилюк подозревает Зеленского в подковерных играх с Кремлем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-советник Зеленского Александр Данилюк подозревает действующего президента в неких подковерных договоренностях с Российской Федерацией.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на donpress.com.

По мнению Данилюка, последние обещания украинского лидера о скором установлении мира на Донбассе и заявления Ермака о каком-то плане «Б» заставляют задуматься о наличии каких-либо неизвестных обществу договоренностей с Кремлем.

О подобных вещах, по словам экс-секретаря СНБО, можно говорить лишь в том случае, если есть определенная договоренность с Россией. Иначе это будет выглядеть, как пустословие.

При этом бывший советник Зеленского подозревает, что все же определенные договоренности с Россией существуют, а это может таить опасность для страны.

«Если наша власть перейдет «красные линии» и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера», — подчеркнул Данилюк.

Ранее сообщалось о том, что Кремль угрожает Украине расколом и захватом новых областей.