Не будем вести переговоры с террористами — глава МИД Украины рассказал о Консультативном совете с ОРДЛО

Дмитрий Кулеба поведал, почему до сих пор не создали Консультативный совет с представителями ОРДЛО.

В интервью изданию «РБК-Украина» Кулеба опровергнул факт, что создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса «зарубили» в Германии.

Об этом передает «НБН«.

«Консультативного совета нет, потому что стороны участников процессов не смогли принять единое решения по нему. Украина настаивает на том, что вести переговоры с лидерами так называемых «Л/ДНР» не будет».

Министр добавил, что никто из участников переговоров не договаривается за спиной Украины:

«С Путиным могут отдельно переговаривать и Меркель, и Макрон, и Зеленский. Ермак может общаться с Козаком, Хеккер может общаться с Козаком. Но это же не значит, что они принимают решения для Украины без Украины. Всё, что решается без нас мы выполнять не будем».

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба «открестился» от Консультативного совета с ОРДЛО.