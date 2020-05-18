Возвращение Крыма: в Минреинтеграции заговорили о создании платформы для переговоров по аннексированному полуострову

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для переговоров по Крыму нужна отдельная переговорная площадка. Резников отметил, что Минский формат переговоров в данном случае не подходит.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

Украина планирует создать платформу для переговоров по аннексированному Крыму. Об этом рассказал Алексей Резников. При этом политик сразу же отметил, что «Минск» не походит для переговоров по Крыму. По его словам, это должна быть отдельная площадка для переговоров.

Политик заявил, что Украина обсуждает этот вопрос со своими международными партнерами.

Резников подчеркнул, что Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий занимается не только деоккупацией Донбасса, но и Крыма. По словам министра, будет неправильно считать, что вопрос возвращения Крыма отошел на второй план.

Стоить отметить, что более детальной информации и создании платформы переговоров по Крыму Резников не сообщил. Не рассказал министр и о том с какими странами Украина ведет переговоры о создании отдельной переговорной площадки по Крыму.

Как известно, ранее оппозиция неоднократно обвиняла власть в том, что вопрос возвращения Крыма отошел на второй план. Например, бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявлял о том, что вопрос возвращения аннексированного полуострова исчез с повестки дня. С подобным заявлением выступала и народный депутат Ирина Геращенко.

Ранее мы сообщали, что посол Франции в Украине сделал обнадеживающее заявление по поводу Донбасса.