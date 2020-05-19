Ермак и Кулеба отправятся в Германию для переговоров по Донбассу — СМИ

Как известно, не так давно Берлин, по этому же вопросу, посещал кремлевский куратор по Украине Дмитрий Козак.

Издание «РБК-Украина«, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, сообщает, что в начале июня глава ОП Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба оправятся на переговоры в Германию

Об этом пишет «НБН«.

Как сообщают в СМИ, украинские политики встретятся с главой МИД Германии Хайко Маасом и Яном Хеккером — помощником Меркель по внешнеполитическим вопросам. Встреча сторон запланирована на 2 июня.

На ней будет обсуждаться вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе и проведение нового Нормандского саммита.

Напомним, что 13 мая в Берлин, также по вопросу ситуации на Донбассе, отправился Дмитрий Козак.