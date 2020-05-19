Правительство Шмыгаля скоро уйдет в отставку — Кира Рудик

Политика
Христина Качоровська0
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Нардеп от фракции «Голос» считает, что Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем не имеет стратегии развития Украины.

Кира Рудик
Кира Рудик. Фото — goloszmin.org

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Факты«.

«На мой взгляд главная проблема нынешнего правительства — это отсутствие стратегии. Они не понимают, зачем пришли и что делать».

Кира Рудик добавила, что президент уволил Кабмин Гончарука, чтобы новое правительство показало хороший результат:

«Но результата нет… Именно поэтому, думаю, правительство Шмыгаля доживает последние дни. И я больше всего опасаюсь, чтобы третий состав Кабмина не был ещё хуже предыдущих».

Напомним, ранее мы писали, что фракция «Голос» собирает подписи за отставку главы МОЗ.


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