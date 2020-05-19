Венедиктова прервала молчание по поводу интервью Гордона с Гиркиным: генеральный прокурор ответила журналисту на слова о сотрудничестве

В Офисе генерального прокурора Украины сделали заявление по поводу скандальных интервью Дмитрия Гордона с коллаборанткой Натальей Поклонской и террористом «ДНР» Игорем Гиркиным. В ОГП заявили, что интервью с Гиркиным и Поклонской – это была инициатива Гордона.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

В Офисе генерального прокурора Украины опровергают сотрудничество с журналистом Дмитрием Гордоном. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова одной фразой открестилась от скандальных интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.

«ОГП не имеет к этому никакого отношения», — заявила Венедиктова.

Напомним, что на прошлой недели журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего «прокурора» аннексированного полуострова Крым, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, а вчера 18 мая, вышло интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным. Из-за этих скандальных интервью на Гордона обрушилась волна критики. Гордона обвинили в пропаганде «терроризма», а журналист Юрий Бутусов назвал интервью с Гиркиным – «сотрудничеством с террористом».

Ранее мы сообщали, что Таран опроверг главный аргумент Гордона по интервью с Гиркиным.