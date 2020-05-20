Мы не можем бесконечно проявлять «миролюбие» — Пушилин обратился к мировому сообществу с предупреждением

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что с 1 мая ситуация на Донбассе значительно обострилась. В эскалации на Донбассе «главарь» непризнанной «республики» обвинил ВСУ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обвинил ВСУ в обострении конфликта на Донбассе. Он назвал действия Киева «агрессией». Пушилин заявил, что из-за этого он отдал приказ повысить боевую готовность представителей НВФ.

«Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане. Поэтому мною было принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», — заявил Пушилин.

Кроме того, главарь боевиков решил обратиться к ОБСЕ и странам «нормандской четверки». Пушилин призывает мировое сообщество «повлиять» на Киев.

«Призываем ОБСЕ, РФ, Германию и Францию убедить украинское руководство прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на переговорной площадке».

Также главарь «ДНР» в очередной раз заявил, что Донецк готов к прямим переговорам с Киевом по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, что подобные заявления в адрес Украины прозвучали и от главаря так называемой «ЛНР» Леонида Пасечника. Он пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе, если ВСУ не прекратят обстрелы.

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