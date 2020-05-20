Олигархи готовы помочь Донбассу: президент Зеленский рассказал, что он предложит представителям крупного бизнеса взамен

Сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с украинскими олигархами.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, не стал скрывать, что иногда олигархи пытаются влиять на власть.

«Мы иногда знаем, кто от кого пришел», — заявил президент.

По словам главы государства, некоторых представителей власти приходилось увольнять из-за того, что на них оказывали влияние олигархи.

Также господин Зеленский рассказал и о своих отношениях с представителями крупного бизнеса.

«Мои отношения с олигархами должны быть простыми», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он всегда будет на стороне украинцев, которые работают на заводах и предприятиях олигархов. Глава государства отметил, что готов защищать их рабочие места.

Кроме того, Зеленский заявил, что олигархи готовы помогать Донбассу. По его словам, представители крупного бизнеса готовы инвестировать в развитие Донбасса. А взамен, он готов предложить олигархам, «равные правила». Украинский лидер отметил, что олигархи должны работать в Украине по законодательству Украины.

«Я хочу, чтобы олигархи жили и работали в Украине по закону», — отметил глава государства.

Ранее мы сообщали, что «депутат ДНР» сделал заявление по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.