«Депутат народного Совета ДНР» Елена Шишкина заявила, что президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал за ряд тяжких преступлений.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Представительница террористов уверена, что Зеленский и его команда работают против интересов простых людей. Нынешняя официальная власть Украины обвиняется в ряде тяжелейших преступлений. Террористы пригрозили главе государства расправой.

«По итогам первого года правления Владимира Зеленского, считаю необходимым сказать, что его ожидает трибунал. Зеленского и его команду необходимо наказать по таким статьям, как использование вооруженных сил против мирных людей, пропаганда войны, разбой, грабежи, пытки, блокада Донбасса и геноцид», — заявила представительница террористических сил «ДНР».

Стоит отметить, что именно Шишкина в 2018 году активно выступала против Петра Порошенко и призывала к наказанию пятого президента Украины через трибунал.

Напомним, как сообщалось ранее, у нее проблемы с головой – Трамп не смог сдержать эмоций из-за поведения Пелоси.