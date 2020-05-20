Угрозы в адрес Зеленского: террористы обвинили президента в тяжких преступлениях
«Депутат народного Совета ДНР» Елена Шишкина заявила, что президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал за ряд тяжких преступлений.
Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».
Представительница террористов уверена, что Зеленский и его команда работают против интересов простых людей. Нынешняя официальная власть Украины обвиняется в ряде тяжелейших преступлений. Террористы пригрозили главе государства расправой.
«По итогам первого года правления Владимира Зеленского, считаю необходимым сказать, что его ожидает трибунал. Зеленского и его команду необходимо наказать по таким статьям, как использование вооруженных сил против мирных людей, пропаганда войны, разбой, грабежи, пытки, блокада Донбасса и геноцид», — заявила представительница террористических сил «ДНР».
Стоит отметить, что именно Шишкина в 2018 году активно выступала против Петра Порошенко и призывала к наказанию пятого президента Украины через трибунал.
Напомним, как сообщалось ранее, у нее проблемы с головой – Трамп не смог сдержать эмоций из-за поведения Пелоси.