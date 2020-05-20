У нее проблемы с головой – Трамп не смог сдержать эмоций из-за поведения Пелоси

Нервы президента США Дональда Трампа напряжены до предела. Он резко выразился в адрес высокопоставленных представителей Демократической партии. Наибольшая доля экспрессивной критики от президента досталась спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Трамп заявил о серьезной проблеме с коррупцией в США и о попытках свергнуть его с поста президента. Он уверен, что гонениям подверглись и многие люди из его политического окружения.

«Такого количества злоупотреблений против президента США еще не было. В нынешних верхах ФБР находятся крайне коррумпированные и плохие люди. Дело экс-помощника по национальной безопасности, генерала Майкла Флинна, как и многие другие дела, свидетельствует о том, что в нашу власть пробрались нечестные люди. Представители демократических сил в США больны. У Нэнси Пелоси проблемы с головой – она больная женщина», — заявил Трамп.

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