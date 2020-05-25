Две причины популярности Зеленского: Гордон о главных достоинствах президента

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон выделил две главные причины высоких рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. Гордон уверен, что этих качеств нет у Петра Порошенко и Зеленский остается любимцем народа спустя год после выборов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на фрагмент программы «МАКСИМУМ».

Гордон прокомментировал результаты свежих соцопросов. Согласно данным экспертов за Зеленского в наши дни готовы проголосовать 39,3% избирателей. Это гарантирует ему весомое преимущество в первом туре выборов.

Гордон отметил, что популярность Зеленского обусловлена двумя факторами: отсутствием коррупции и человечностью.

«Первое это то, что Зеленский нигде себя не проявил как коррупционер. Второе это то, что он человечный. Он сохранил в себе человечность несмотря на высокую должность и успех. Обратите внимание, как он общается с прессой и простыми людьми. Его команда совершает немало ошибок, но к его личности претензий нет», — сказал Гордон.

Напомним, как сообщалось ранее, Черновол снова в центре внимания правоохранителей: обыски привели к новому уголовному делу.