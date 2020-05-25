С такими людьми невозможно не общаться — в ОП рассказали об отношениях Зеленского и Коломойского

Политика
Христина Качоровська0

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов поведал, что президент Украины общается со всем олигархами.

Зеленский и Коломойский
Зеленский и Коломойский. Фото — finbalance.com.ua

Об этом Трофимов поведал в интервью Дмитрию Гордону, пишет «НБН«.

«Есть ли отношения у Зеленского и Коломойского? Ну конечно есть… Президент общается со всеми олигархами. Не общаться с такими людьми просто невозможно. Но несмотря на это, отношения с ними он формирует сам».

Сергей Трофимов добавил, что во время встреч с олигархами Владимир Зеленский всегда отстаивает интересы страны:

«Президент всегда руководствуется интересами развития Украины и объединения сил, если это возможно. Зеленский не будет заботиться о чужом благосостоянии».

На уточняющий вопрос, есть ли дружественные отношения сейчас между Зеленским и Коломойским, Трофимов ответил:

«Есть некоторые взаимоотношения… Но он давно появились. Потому что мы работали на телеканале «1+1″».

Напомним, ранее мы писали, что Коломойский начал публично шантажировать Зеленского.


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