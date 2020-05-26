Это месть – Поклонская возмущена решением украинской прокуратуры

Депутат Госдумы РФ, бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская отреагировала на ряд уголовных дел против нее в Украине. Поклонская считает, что «это месть» за то решение, которое она приняла в 2014 году.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Натальи Поклонской.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на то, что после ее интервью с журналистом Дмитрием Гордоном украинская прокуратура возбудила против нее несколько уголовных дел. Поклонская заявила, что украинская прокуратура занимается «виртуальными расследованиями». Кроме того, Крымскую прокуратуру Поклонская также назвала «виртуальной». Более того, она отметила, что она не ознакомлена с подробностями уголовных дел против нее. Коллаборантка считает уголовные дела против нее местью за тот выбор, который она сделала во время событий на Майдане.

«Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших государственный переворот в Украине в 2013-2014 году и вооруженным путем захвативших власть в стране», — пишет Поклонская.

Также Поклонская написала о том, что в Украине ее называют «боевиком и террористкой». Депутат Госдумы РФ заявила, что расценивает подобные высказывания в свой адрес от украинских политиков, как угрозу своей жизни и здоровью. А высказывания полка «Азов» и «Европейской Солидарности» Поклонская назвала «истерикой». И напоследок, бывший «прокурор» Крыма посоветовала представителям «Азова» и политической партии «Европейская Солидарность» «обратиться за помощью к психологам».

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