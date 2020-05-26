Портников рассказал, чем Путин хочет напугать Зеленского: подробности

Российская Федерация может в очередной раз отличиться на международной арене. В этот раз речь пойдет о военном потенциале РФ, который она будет выставлять напоказ, дабы устрашить Украину. И на это есть свои причины.

Об этой информации сообщил украинский журналист Виталий Портнов в интервью «НВ», передает «НБН».

«Нужно в очередной раз сказать, что прямой диалог с Кремлем не приводит желанному результату – концу войны. В тоже время говорить о территориальной целостности Украины вообще нет смысла. Владимир Путин намеревается создать в Украине три своеобразных правительства. Два на Донбассе и одно в Киеве», — сообщил в начале Портников.

После этого он выразил уверенность в том, что Москва попытается сделать все возможное ради вышеописанного. Затем он сообщил, что власти РФ, все же, проваливаются в некоторых авантюрах.

«Кремль пугает Зеленского так называемым режимом высокой боеготовности. Или же хочет испугать. И делает это Россия в эпоху коронавируса. Посмотрим, как Владимир Зеленский отреагирует», — закончил Портнов.

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