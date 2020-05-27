Непризнанные «Л/ДНР» не будут участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе — Кулеба

Глава МИД Украины заявил, что в будущем, когда начнется урегулирование ситуации на оккупированной части Донбасса, места для «властей Л/ДНР» не будет.

Об этом Дмитрий Кулеба поведал в эфире телеканала «ATR«, пишет «НБН«.

По словам министра, как только в ОРДЛО будет возобновлен украинский суверенитет и украинская власть, администрации «Л/ДНР» просто перестанут существовать:

«Мы не собираемся вести переговоры с террористами ОРДЛО. У них нет никакого будущего, они не будут принимать участие в регулировке ситуации на Донбассе. Когда будут выведены оккупационные войска, возобновлен контроль над границей, то, собственно, что там делать оккупационной власти? Ответ — ничего!».

Кулеба также добавил, что власть бы не хотела выполнять «план Б» по Донбассу, о котором не раз упоминал Владимир Зеленский. При этом, что именно предусматривает «план Б» чиновник уточнять не захотел.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак и Кулеба отправятся в Германию для переговоров по Донбассу.