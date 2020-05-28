«Глава профсоюзов ЛНР» переезжает на службу в РФ: информационный ресурс рассказал, какую должность предложили «чиновнику» в Москве

Информационный ресурс «Луганский инсайд» сообщает, что «депутат народного совета ЛНР» Олег Акимов, который еще и возглавляет «Федерацию профсоюзов республики» нашел себе новую должность. По информации ресурса, Акимов переезжает в Москву, там его ждет должность помощника одного из российских депутатов.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Луганский инсайд», передает НБН.

Информационный ресурс из ОРДЛО «Луганский инсайд» ссылаясь на источники пишет, что «глава федерации профсоюзов» «ЛНР», «депутат народного совета» Олег Акимов получил в Москве должность помощника депутата. При этом имя российского депутата ресурс не называет.

По информации автора поста, Акимову уже нашли замену. Автор публикации пишет, что «депутат» от «Мир Луганщине» Игорь Рябушкин займет пост «главы профсоюзов республики» вместо Акимова.

Ранее мы сообщали, что информационные ресурсы «ДНР» сообщили о «рекорде республики».