Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко — в результате сегодняшней атаки «неизвестных беспилотников» в периметре Московского региона, повреждены объекты инфраструктуры, поскольку в очередной раз «эффективно отработала» ПВО РФ — фрагменты российских ракет упали на жилые кварталы.

Исходя из слов Коваленко, вопреки переброске средств ПВО под Москву из других регионов РФ, и возведения усиленной линии обороны столицы страны-агрессора, данный город «больше не является крепостью».

В частности, государство-террорист потеряло немало радиолокационных станций и пусковых установок (С-400 «Триумф», «Панцирь»-С1) как в Крыму, так и прочих областях РФ — Украина «выбила» данные комплексы, спровоцировав дефицит, и определенные стратегические объекты врага остались без прикрытия.

Коваленко подчеркнул, что ПВО РФ все интенсивнее пробивается и станет пробиваться больше, так как технологии не стоят на месте, и:

…Путин не может защитить Москву, и угроза для москвичей появилась из-за его больных амбиций и нежелания завершать войну.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского ответили, ожидать ли отмены военного положения и проведение выборов в случае перемирия с РФ.