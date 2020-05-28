Кремль планировал создать новые «республики» на территории Украины в 2020 году: Романенко рассказал, что помешало планам Путина

Бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин планировал в 2020 году разделить Украину и попытаться реализовать так называемый план «Новороссия». Но пандемия коронавируса, по словам Романенко, разрушила все планы российского лидера.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко заявил, что у Путина планировали в 2020 году реализовать план «Новороссия». По словам бывшего заместителя Генштаба, эскалацию конфликта в Украине Кремль планировал весной 2020 года. По словам Романенко, Путин планировал все сделать до 9 мая.

«Насколько мне известно, Путину хотелось в этом году, завершить свое победоносное шествие по Украине и странами Балтии к параду Победы», — заявил Романенко.

По словам военного, Путин планировал не только обострить ситуацию на Донбассе, но и пойти дальше. Романенко не исключает, что Кремль планировал захватить территории юго-востока Украины и создать новые псевдореспублики.

По информации генерала ВСУ, Путин планировал поставить Украине жесткий ультиматум:

«Либо вы за неделю принимаете все законы, которые нас устраивают, или в противном случае мы будем продолжать агрессию».

Генерал-лейтенант отметил, что это обычная тактика РФ – действовать силой. По словам украинского военного, подобную тактику Кремль применял в 2014-2015 годах. Тогда, после Иловайского котла и Дебальцово, Украина была просто вынуждена подписывать невыгодные для себя соглашения.

Генерал-лейтенант ВСУ заявил, что пандемия коронавируса разрушила все планы лидера Кремля, и таким образом, фактически спасла Украину от коварных замыслов Путина.

Ранее мы сообщали, что у Путина обеспокоены обострением на Донбассе.