Летом что-то произойдет – Соловей рассказал о том, что ждет Путина в скором будущем

Владимир Путин, как оказалось, потерял очень высокие рейтинги, и на этом фоне он полностью утратил доверие жителей РФ. Из-за этого в России начинают возрастать протестные настроения, которые могут достигнуть точки кипения уже летом 2020 года.

Такое мнение выразил политолог Валерий Соловей на своем канале в YouTube, передает «НБН».

«Нужно понимать, что социология, а также аналитика, которая предоставляется в Кремле высокопоставленным лицам является достоверной. Другой вопрос заключается в том, что же показывают россиянам. Уверяю, что высока вероятность, что осень будут массовые протесты. Притом они будут самой разной природы. Определенно могу сказать одно: они будут на почве политических и социально-экономических недовольств», — сообщил в начале Соловей.

После этого эксперт сообщил, что в России такого не было уже 20 лет. Он вспомнил об эпохе Ельцина, когда протесты были чем-то вроде обыденности. По его словам, скоро будет происходить то же самое в России.

«Главный вопрос в следующем: когда люди разгневаются настолько, чтобы их недовольство переросло в действие. По моим подсчетам все сходится. Что-то определенно будет этой осенью. Но, может, летом что-то произойдет. Что-то, что подтолкнет людей. Это простимулирует их к действиям», — подытожил он.

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