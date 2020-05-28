Порошенко неожиданно поблагодарил команду Зеленского за штурм музея Гончара: подробности заявления бывшего президента Украины

Бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что штурм силовиками ГБР музея Гончара, привлек внимание к музею. И за это, он иронично поблагодарил команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на телеканал «Прямой».

Экс-президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сегодня, 28 мая, прокомментировал штурм сотрудниками ГБР музея Гончара, где он вмести со своей супругой Мариной Порошенко, открыли выставку коллекции семейных картин.

Петр Порошенко иронично заявил, что благодаря действиям сотрудников ГБР вырос запрос на посещение музея Гончара в Киеве. По его словам, тогда, 26 мая, о штурме музея, где проходила выставка картин Порошенко сообщали все СМИ.

«Считаю единственным позитивным действием власти за последнюю неделю – популяризация музея. Во всех новостях об этом говорили, все узнали… Сегодня запрос на посещение музея вырос в десятки раз, — заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что «у него разрывалось сердце», когда он смотрел то, как штурмуют музей. Политик подчеркнул, что действия силовиков были абсолютно незаконными.

«Без решения суда, без санкций. Зачем нужно было прорываться в музей? Этого никто не мог понять», — заявил Порошенко.

Бывший глава государства отметил, что большинство украинцев, в том числе и представители украинской интеллигенции осудили штурм музея сотрудниками ГБР.

«К сожалению, или к счастью, творческая интеллигенция не разделяет мыслей малороссийской власти», — заявил Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Кремль планировал создать на территории Украины новые «республики»: Романенко рассказал, что помешало планам Путина.