В эфире известного российского телеканала «Россия 1» ведущий Евгений Попов открыто заявил о том, что амбиции РФ слабеют. Российское СМИ признало, что РФ и ее гражданам уже не нужны территории ОРДЛО.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

В ходе обсуждения судьбы непризнанных «республик» на территории Украины ведущий ток-шоу «60 минут» заявил, что Российская Федерация готова вернуть ОРДЛО законным властям Украины.

Попов отметил, что существует необходимость признать некий «суверенитет» ОРДЛО, но в России уже готовятся и к иному развитию событий.

«К моему личному сожалению, и к сожалению для многих граждан Российской Федерации, стоит признать, что Россия готова отказаться от Донбасса. Мы готовы вернуть эти территории под руководство официальных властей Украины», — заявил он.

Стоит отметить известный факт – работники в сфере пропаганды, как правило, выражают не свои личные взгляды, а взгляды их руководства и граждан. Такое признание может свидетельствовать об упаднических настроениях в РФ или же это очередной отвлекающий маневр Кремля.

Напомним, как сообщалось ранее, Крым не выдерживает давления РФ: глава полуострова озвучил свои требования Кремлю.