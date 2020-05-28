В Кремле «прозрели» после заявления МИД Украины про будущее «Л/ДНР»: сенатор Пушков выступил с резким заявлением

Главное Политика
Ник Петров0
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В Кремле резко отреагировали на заявление МИД Украины о планах по ликвидации администраций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Сенатор Алексей Пушков.
Пушков «прозрел» после заявления МИД Украины о будущем «Л/ДНР». Фото: dialog.ua.

Свое возмущение по поводу заявления главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Он в свою очередь заявил, что Украина не собирается предоставлять автономию оккупированным регионам Донбасса, а хочет наоборот зачистить его.

«Заявление Кулебы о намерении Киева ликвидировать администрации ДНР/ЛНР после установления контроля над Донбассом — это еще одно свидетельство, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку. И не скрывает этого», — заявил сенатор.

Пушков как будто «прозрел», ведь в Украине действительно не скрывали того, что ни о какой автономии для оккупированных регионов Донбасса не может быть и речи. Также совершенно исключена амнистия для боевиков.

Официальный Киев настаивает на полном выводе пророссийских боевых подразделений с ОРДЛО, после чего будут проведены местные выборы по украинскому законодательству.

Ранее сообщалось о том, что этот год будет решающим для Украины и Донбасса.


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