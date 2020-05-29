Острая полемика между Шредером и Мельником: украинский дипломат прокомментировал оскорбления экс-канцлера Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал оскорбления в свой адрес, которые прозвучали от экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. По словам Мельника, как бы Шредер не пытался отбелить свой имидж, все равно его запомнят, как человека, который лоббирует интересы Москвы в Европе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Крым. Реалии».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на то, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер оскорбил его. Шредер, как известно, назвал украинского дипломата «каким-то карликом из Украины».

Андрей Мельник заявил, что Шредер оскорбил не только его, но и всех украинцев. Он посоветовал Шредеру не переходить на личности. А еще Мельник посоветовал Шредеру честно признаться своему народу, что его позиции «зависимы от российских гонораров».

По словам украинского дипломата, несмотря на все старания Шредера, Европейский Союз не собирается отменять санкции против РФ.

Напомним, что на днях бывший канцлер Германии позволил себе оскорбить посла Украины в Германии Андрея Мельника. Шредер назвал украинского дипломата «каким-то карликом из Украины». В МИД Украины не замедлили с ответом и назвали поступок бывшего топ-чиновника Германии «низким».

Ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» сделали заявление по поводу выхода Украины из Минских соглашений.