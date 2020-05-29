Выход Украины из Минских соглашений: в «Слуге народа» сделали заявление

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Левый берег».

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Мережко допускает мысль, что Украина может выйти из Минских соглашений. По словам народного избранника, можно считать, что соглашения, которые были достигнуты в Минске, завершились еще в 2015 году. Мережко также отметил, что Украина все это время придерживалась и продолжает придерживаться Минских соглашений. А вот, что касается РФ, то, по словам представителя «Слуг», Кремль не выполняет Минские соглашения.

Кроме того, представитель президентской партии отметил, что случае, если Киев примет решение выйти из Минских соглашений по Донбассу, то это не значит, что с РФ снимут санкции.

Народный избранник подчеркнул, что если Россия продолжит «проявлять недобросовестность», то у Киева есть и моральное, и политическое право выйти из «Минска-2». Депутат также добавил, что на данный момент никто не разрабатывает «Минск-3». Но, несмотря на то, что Минские соглашения можно считать нерабочими, по словам Мережко, Украина все равно выполняет «Минск-2».

«Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений», — заявил народный избранник.

Напомним, что ранее об изменении Минских соглашений заговорил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

А вот в Кремле категорически против каких-либо изменений в Минских соглашениях. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обвинял Киев в невыполнении Минска-2 и нормандского коммюнике.

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