Пушилин вне себя из-за позиции Зеленского: переговоры закончились скандалом

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин крайне недоволен позицией законных властей Украины в плане достижения компромисса по вопросам Донбасса. Он жалуется, что Киев общается лишь на «языке ультиматумов».

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Пушилин вышел из себя после видеоконференции заседания контактной группы по Донбассу. Он заявил, что Украина демонстрирует, что она способна лишь на деструктив.

«В «Минске» ничего не выходит. Власти Украины попросту не хотят достигать компромиссов. С нами говорят на языке ультиматумов. Такая ситуация вызывает сильное возмущение и непонимание. Нам навязывают позиции, которые игнорируют минский комплекс мер. Более того, нам предлагают условия, которые противоречат любой логике», — заявил Пушилин.

Стоит отметить, что представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина является той стороной конфликта, которая пытается избежать прекращения огня.

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