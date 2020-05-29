Путин может снова взяться за «собирание земель»: Пионтковский заявил о риске расширения «Л/ДНР»

Российский политолог Андрей Пионтковский не исключает, что президент РФ Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта на Востоке Украины. По словам политолога, из-за падения рейтинга, Путин может снова взяться за «собирание земель».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Политолог Андрей Пионтковский отметил тот факт, что за последнее время в РФ сильно упал рейтинг президента Владимира Путина. По словам политолога, у Путина из-за этого могут принять неожиданное решение. Российский оппозиционный политик опасается, что это может быть эскалация конфликта на Востоке Украины.

«В Кремле могут решить, что вернуть народную любовь масс к Путину можно только «собиранием исконно русских земель», то есть эскалацией конфликта в Украине», — считает политолог.

Пионтковский предполагает, что Кремль может решиться на захват новых территории Луганской и Донецкой областей, и таким образом расширить «границы» псевдореспублик.

Кроме того, по словам Политолога, будет неправильно считать, что захватить Украину хочет только Путин. По его словам, преемник Путина может продолжать вести войну против Украины. Пионтковский подчеркнул, что в Кремле «все одинаково ненавидят Украину».

При этом Пионтковский предполагает, что США не останутся в стороне на случай нового витка агрессии РФ против Украины. По словам авторитетного политолога, в таком случае, Кремль будут ждать новые жесткие санкции и нефтяное эмбарго.

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