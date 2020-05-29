Ситуация на фронте может резко измениться: США высылают Украине мощную поддержку

Пентагон США выразил свое уважение успехам, которых достигла Украина в борьбе с российской агрессией. Оценивая важность успеха Украины, Америка решилась выделить Киеву дополнительные 125 млн долларов для борьбы с Российской Федерацией.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на CNN.

В США мотивировали свое решение тем, что Украина способна демонстрировать высокий уровень успеха противостоянию РФ даже несмотря на некоторые проблемы в политической системе государства. Кроме того, оборонное ведомство США довольно Украиной в плане создания гражданского общества и проведения прозрачных реформ. Важную роль сыграла и борьба с коррупционной составляющей.

Вашингтон подчеркивает, что помощь Украине это выгодное капиталовложение, ведь эта страна активно развивается и отыгрывает важную роль в борьбе с мировым агрессором. Америка имеет намеренье сотрудничать с Украиной и впредь. На данный момент общая сумма поддержки Украины со стороны США в 2020 году достигла отметки в 250 миллионов долларов.

Напомним, как сообщалось ранее, отмена режима боевой готовности в «ЛНР»: Киеву предложили новые условия.