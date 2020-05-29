Водный кризис в Крыму: Чубаров рассказал, какое решение может принять Кремль в июле 2020 года

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров предупреждает власть о том, что Кремль может решиться начать новый виток агрессии против Украины из-за водного кризиса в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Рефат Чубаров отметил, что в аннексированном Россией Крыму начались серьезные проблемы с пресной водой. По словам Чубарова, проблема с нехваткой пресной воды еще больше обострится летом 2020 года. Чубаров напомнил, что вода нужна российским военным в Крыму. Поэтому, представитель крымско-татарского народа предполагает, что в июле 2020 года, в РФ могут принять радикальное решение.

«Не исключено, что российские власти могут пойти на силовые действия», — заявил Чубаров.

По словам Чубарова, Кремлю нужны те, украинские территории, которые могут обеспечивать Крым пресной водой. Иными словами, речь идет о территориях Юга Украины.

Также Чубаров не исключает, что Москва может решить проблему с дефицитом пресной воды на полуострове другим способом. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа не исключает, что РФ будет продолжать давить на Украину, и требовать от Киева, поставлять днепровскую воду в Крым.

«РФ может привлечь третью сторону. Так, например, было в 2015 году», — заявил Чубаров.

Представитель крымско-татарского народа считает, что власть должны быть готова к тому, что РФ скоро может усилить политические давление на Киев или даже перейти к силовому сценарию.

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