ВСУ достойно ответили боевикам «Л/ДНР» на угрозы захвата Украины: видео разошлось в соцсетях

Армия Украины готова действовать в случае полномасштабного нападения российско-оккупационных сил. ВСУ хорошо подготовлены к защите границ страны, и в качестве доказательства они опубликовали тематическое видео в соцсетях.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на видеоролик ВСУ в интернете, передает «НБН».

Отмечается, что лидеры «Л/ДНР» начали в очередной раз угрожать суверенитету Украины, а в России были даже сделаны заявления о расширении «законных» границ так называемых «республик».

Тем не менее подразделения ВСУ нашли достойный способ дать ответ, и почти сразу после этих сообщений опубликовали тематический ролик, намекнув, с чем столкнется агрессор, если задумает нападение на суверенное независимое государство.

В ролике можно увидеть разные подразделения Нагцвардии, МВД, СБУ, пограничников и добровольческие соединения.

Пользователи соцсетей высоко оценили качественный материал. Они писали о том, что ВСУ являются настоящими профессионалами, которые смогут защитить собственную Родину от любого агрессора.

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