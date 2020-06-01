Покажем всему миру – Ермак рассказал о достижениях команды Зеленского на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина со своей стороны делает все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Андрея Ермака изданию LIGA.net.

Андрей Ермак отметил, что сейчас Киев сосредоточен на выполнении договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в Минске и Париже. По его словам, Украина в Минске хочет добиться от РФ выполнения договоренностей.

«Мы либо добьемся их выполнения, либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны на Донбассе», — заявил Ермак.

Кроме того, глава ОП отметил результативность команды переговорщиков со стороны Украины в ТКГ. По словам Ермака, до прихода к власти команды Зеленского, работа представитель Украины в ТКГ не приносила заметных результатов.

«Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой», — отметил глава ОП.

Напомним, что ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мережко заговорил о том, что Украина может выйти из Минских соглашений, так, как они уже фактически являются нерабочими. Подобные тезисы ранее озвучивал и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» сделали заявление по поводу выхода Украины из Минских соглашений.