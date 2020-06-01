Покажем всему миру – Ермак рассказал о достижениях команды Зеленского на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе

Политика
Ольга Гергелюк0
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина со своей стороны делает все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Андрей Ермак
Андрей Ермак. Фото — file.liga.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Андрея Ермака изданию LIGA.net. 

Андрей Ермак отметил, что сейчас Киев сосредоточен на выполнении договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в Минске и Париже. По его словам, Украина в Минске хочет добиться от РФ выполнения договоренностей.

«Мы либо добьемся их выполнения, либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны на Донбассе», — заявил Ермак.

Кроме того, глава ОП отметил результативность команды переговорщиков со стороны Украины в ТКГ. По словам Ермака, до прихода к власти команды Зеленского, работа представитель Украины в ТКГ не приносила заметных результатов.

«Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой», — отметил глава ОП.

Напомним, что ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мережко заговорил о том, что Украина может выйти из Минских соглашений, так, как они уже фактически являются нерабочими. Подобные тезисы ранее озвучивал и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» сделали заявление по поводу выхода Украины из Минских соглашений. 

 


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