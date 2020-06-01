В Раде требуют возобновить сотрудничество Украины с Россией: подробности заявления народного депутата

Народный депутат от политической силы «ОПЗЖ» Наталья Королевкая считает, что Украина должна возобновить экономическое сотрудничество с РФ. При этом политик не вспомнила о том, что РФ аннексировала полуостров Крым и развязала войну на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Народный депутат от политической партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская заявила, что Украина должна наладить экономическое сотрудничество с РФ. Стоить подчеркнуть, что в своем комментарии пресс-службе «ОПЗЖ» политик не отметила тот факт, что РФ аннексировала Крым и ведет уже шестой год против Украины гибридную войну.

Королевская считает, что Украина должна вести торговлю с РФ. А вот в эффективное экономическое сотрудничество с Европейским Союзом, она не верит. Она считает, что Украина для Европы – это всего лишь «сырьевой придаток».

По словам политика, украинская промышленность была ориентирована на рынок РФ и других стран СНГ. Королевская считает, что сейчас Украина должна возвращать потерянные рынки в РФ.

«Наша промышленность не вернется на прежний уровень, без возврата потерянных рынков в России и странах СНГ», — заявила Королевская.

Стоить отметить, что подобная риторика звучит и от российских политиков. Они неоднократно заявляли, что Украина и РФ должны восстановить торговлю.

Ранее мы сообщали, что Поклонская бьет тревогу из-за ситуации в аннексированном Крыму.