Виктор Медведчук, который представляет пророссийские политические силы в Украине и является кумом Путина выступил с резким заявлением против плана Зеленского по ведению переговоров с представителями Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Инициатива украинской власти заключается в том, чтобы оккупированный Донбасс в переговорном процессе представляли не российские подданные, а украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома в связи с агрессией России и временно проживают на подконтрольной Украине территории.

Медведчук и его коллеги по ОПЗЖ категорически выступают против такой инициативы.

В интервью своему каналу Ньюсван, Медведчук заявил, что включение переселенцев в переговорный процесс является «наивной глупостью».

По словам кума Путина, эти люди «непонятно кого будут представлять»

«А они кого будут представлять?… Они могут повлиять на то, что эти территории изменят какой-то порядок, что они согласятся с этим и примут решение о возвращении? Ну, это наивная глупость, не более», — заявил он.

Зато в нынешней ситуации со стороны «Л/ДНР» Москва навязывает в качестве представителей своих верно подданных людей с российскими паспортами, которые к тому же полностью управляются из Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Путин присвоил себе право начать ядерную войну.