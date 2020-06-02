Не собираемся помогать России — украинские министры категорически против возобновления водоснабжения в Крым

Главы МИД и МинВОТ отметили, что до тех пор, пока на полуострове будет оккупационная власть, Украина воду в Крым не пустит.

Об этом Дмитрий Кулеба и Алексей Резников рассказали в эфире политической программы «Свобода слова», передает «НБН«.

Как поведал глава МИД, Украина понимает, что в Крыму сложилась тяжелая ситуация с водоснабжением, а РФ самостоятельно решить эту проблему не в состоянии:

«Но это не значит, что мы будем помогать стране-оккупанту решать данную проблему. Ситуация в Крыму более, чем критическая… Но помощи от нас не ждите. Это проблемы России, как оккупанта. Международное право гласит, что оккупанты несут полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории».

Поддержал своего коллегу и глава МинВОТ Алексей Резников. Он отметил, что даже если Россия попросит помощи у Украины, ответ будет один:

«Освободите Крым и Донбасс, уберите своих военных с Украины и тогда мы возобновим водоснабжение Крыма».

Напомним, ранее мы писали, что Поклонская обратилась в ООН из-за критической ситуации с водой в Крыму.