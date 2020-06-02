Песков пожаловался на Зеленского: пресс-секретарь о действиях президента Украины

В Кремле пожаловались на то, что Российская Федерация не может достигнуть положительной динамики в отношениях с Украиной. Однако то же самое касается Грузии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что на этом фоне есть свои обстоятельства.

Об этой информации сообщила «Украинская правда», сославшаяся на прямую речь Пескова, передает «НБН».

«Если говорить о руководстве Украины и Грузии, мы видим, что, увы, хотя и есть наличие соответствующих контактов, похвастаться не в состоянии положительной динамикой. Развития диалога на высшем уровне не происходит», — сообщил Песков.

Отмечается, что вышеупомянутое – это ответ пресс-секретаря на вопрос о том, с чем связано отсутствие приглашения президента Украины на парад Победы в столице РФ.

Других подробностей Песков не сообщил. Возможно, тематические сообщения появятся временем позже. Эксперты тоже промолчали насчет его комментария. Известно только то, что в Москве часто решаются вопросы насчет Украины.

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