Это откроет глаза всем — нардеп Гео Лерос передал в НАБУ доказательства участия Ермака, Тищенко и Комарницкого в крупных коррупционных схемах

Как уверяет Лерос, в его распоряжении оказалась информация из компьютера бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, где есть тысячи документов с коррупционными схемами.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Гео Лероса.

«Я уже переда НАБУ немало резонансных дел, которая откроет глаза людям и покажет, как за кулисами политики, власть, оппозиция и бандиты становятся единым целым и проводят коррупционные обороты в Киеве. Главный организатор этой шайки — Денис Комарницкий. Его «крышуют» нардеп Николай Тищенко и кум Тищенко, глава Офиса президента, Андрей Ермак. Исполнители этих схем — депутаты, чиновники, родственники и кумовья».

Как пишет Лерос, коррупционная схема, в которой участвуют Тищенко, Комарницкий и Ермак относится к строительству Подольско-Воскресенского моста:

«В 2016 году компания «ЭКО-БУД-ТРЕЙД», конечными бенефициарами которых как раз являются Комарницкий, Кучер и Микитась, благодаря подставному лицу победила в тендере на строительство сего моста. Управляют данной компанией сестра нардепа Тищенко Юлия и её супруг Герман Блинов. При этом, сама компания «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» не владеет никакими строительными мощностями. У них нет даже рабочих людей: все работы они проводят с помощью субподрядных компаний, конечно же, с «откатом»».

Нардеп добавил, что с 1 августа 2019 года по 30 апреля 2020 года, с бюджета Киева для «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» выделили более миллиарда гривен:

«Как только на Банковой поселился Ермак, все дела против Комарницкого замяли и он стал «смотрящим» в Киеве. На данный момент Комарницкий курирует строительные, медицинские, энергетические, земельные, архитектурные компании города».

Напомним, ранее мы писали, что суд обязал НАБУ открыть дело по обращению Лероса.