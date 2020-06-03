Германия резко выступила против России: у Меркель напомнили Кремлю об аннексии Крыма

Появилась реакция Германии на предложение президента США Дональда Трампа, пригласить на саммит стран «Большой семерки» Россию. В Германии против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России. В Берлине напомнили, что РФ исключили из G8 из-за аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Сегодня».

Германия полностью разделает мнение остальных стран клуба G7, и выступает против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием РФ. Такую позицию высказал спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, США не вправе самостоятельно принимать решение о возвращении к формату «Большой восьмерки» с участие России. Представитель правительства Германии отметил, что это должно быть совместное решение всех стран «Большой семерки».

«Формат может быть изменен, когда все страны «Большой семерки» будут придерживаться единой позиции», — отметил Зайберт.

Он напомнил, что Россию исключили из круга стран G8 из-за того, что она аннексировала украинский полуостров Крым.

Но, в то же время Штеффен Зайберт считает, что Америка, как страна-хозяйка предстоящего саммита «Большой семерки», может пригласить РФ, но только в статусе гостя. Такое мнение, как известно, ранее высказал и главный дипломат Европейского Союза Жозепп Боррель.

«Это традиция приглашать на саммит «Большой семерки» гостей. И это всегда вопрос председательствующей стороны. Но решение об изменении формата G7, могут принимать только все страны клуба», — подчеркнул Зайберт.

Ранее мы сообщали, что возвращение РФ в G7: блогер Мюрид рассказал, что на самом деле задумал Трамп.