Гиркина вывели на «чистую воду»: бывший его заместитель и «правая рука» дал откровенное интервью (Видео)

Гиркин не герой даже по меркам бывших российских наемников, а уж тем более, у сегодняшних боевиков ОРДЛО он вызывает просто отвращение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Бывший заместитель одиозного главаря боевиков времен 2014-2015 годов и его так называемая его «правая рука» Сергей Здрилюк, известный как «Абвер», дал обширное интервью, в котором рассказал о так называемых подвигах Гиркина (Стрелкова).

Имея огромные полномочия по руководству теми событиями, которые разворачивались на Донбассе в тот период, он возомнил себя непонятно кем. Создал военный трибунал по примеру 41-45 военных годов и лично приговаривал к расстрелу тех или иных провинившихся даже в небольших проступках.

А после совершения многих тяжких преступлений, спокойно укрылся в Москве с награбленным имуществом и ценностями, открыл офис в столице России под названием «Новороссия» и процветает, иногда попутно рассказывая сказки о своем «огромном» вкладе в аннексию Крыма и в оккупацию Донбасса.

Полная версия интервью с Сергеем Здрилюком.

Ранее сообщалось о том, что глава «ЛНР» Пасечник отменил свое решение о приведении войск в полную боевую готовность.