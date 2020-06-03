Россия ждет шанса – Климкин рассказал, когда Кремль может усилить агрессию против Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент РФ Владимир Путин еще не похоронил идею создать на территории Украины «Новороссию». По словам дипломата, власти Кремля ждут выгодного момента.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Сегодня».

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после проведения парада Победы в Москве 24 июня, не исключено, что Кремль может начать новый виток агрессии против Украины. Кроме того, дипломат считает, что Кремль может начать «жестко играть в сфере внешней политики».

Но, до этого, по словам Климкина, в Кремле хотят разобраться со своими внутреннеполитическими делами. В первую очередь, это голосование за изменения в Конституцию РФ, которое в Москве решили провести 1 июля, и, конечно же, парад Победы, который должен состояться 24 июня. После этого, по словам Климкина, Украине стоит опасаться экспансии со стороны РФ.

«Когда внутренних решений нет, Россия всегда берется за внешнюю экспансию. И эта внешняя экспансия будет сто процентов направлена на Украину», — считает бывший руководитель МИД.

Кроме того, Климкин добавил, что говорить о том, что Путин похоронил идею создать на территории Украины так называемую «Новороссию» еще рано.

«Проект «Новороссия никуда не делся, он просто реструктуризируется в середине, и Россия ждет шанса», — заявил политик.

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