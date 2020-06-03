В «Европейской солидарности» объяснили, почему не подписывают постановление за отставку Авакова

В политсиле пятого президента уверяют, что для голосования за отставку Авакова не нужно собирать подписи, а достаточно одного депутата, который зарегистрирует соответствующее постановление в Раде. А то, чем занимается фракция «Голос» в «Евросолидарности» считают просто пиаром.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Как известно, 2 июня в парламенте фракция «Голос» начала собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. На это нардеп из «ЕС» Ирина Геращенко ответила, что под данным постановлением их фракция подписываться не будет. И вообще, они требуют отставки всего Кабмина, а не отдельного министра.

Позже, прояснить ситуацию решил и другой нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий. У себя в Facebook. Он отметил, что «Евросолидарность» поддерживает отставку Авакова, но не таким способом, как это хочет сделать «Голос»:

«Это глупость ходить и собирать подписи, если инициировать отставку может один депутат, просто зарегистрировав свое постановление через электронную систему. Если такое постановление будет — мы обязательно проголосуем, это без вариантов. Но поможет ли это лишить Авакова должности? Вряд ли. Ведь голосов «ЕС» и «Голоса» не достаточно для положительного результата».

Поэтому, чтобы добиться результата, отметил Княжицкий, их фракция начнет собирать подписи уже за отставку всего правительства. Это, по мнению нардепа, поможет собрать куда больше голосов и уволить не только Авакова, но и всё правительство Шмыгаля.

Напомним, ранее политолог Фесенко рассказал, в каком случае могут уволить Авакова.