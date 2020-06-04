Нам уже нечего бояться — Резников заявил, что Украина готова дать отпор в случае наступления России

Глава МинВОТ Алексей Резников в который раз подтвердил, что Украина не собирается возобновлять водоснабжение в Крым до полной деоккупации полуострова. А если РФ из-за дефицита воды в Крыму пойдет в наступление — Украине есть чем ответить.

Об этом чиновник рассказал в интервью «Укринформ«, пишет «НБН«.

«Нам бояться нечего. Мы готовы к любым поступкам, на которые может пойти Россия…. За 6 лет войны мы уже отбоялись. На сегодняшний день у нас совсем другая армия, совсем другое состояние боевой готовности… Мы готовы дать отпор врагам».

Резников отметил, что вопрос водоснабжения Крыма является для страны принципиальным и до тех пор, пока на полуострове будет оккупационная власть — днепровская вода не поступит в Крым:

«Мы не будем помогать оккупационной российской администрации».

Напомним, ранее Кулеба и Разников заявили, что водоснабжение Крыма возможно лишь после деоккупации полуострова.