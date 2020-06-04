Опыт Украины может спасти Трампа: Геращенко сделал важное заявление о волне насилия в США
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что волна насилия в США вызвала эффект домино. Он уверен, что Украина выработала более эффективную систему противодействия подобным кризисным ситуациям и Западу стоит обратиться к опыту своего партнера.
Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Геращенко.
Геращенко отмечает страшно большое количество заявлений западных СМИ о расправах над правоохранителями, которые начались после смерти афроамериканца от руки правозащитника в Миннеаполисе.
«В США уровень насилия, грабежей и мародерства возрос до неслыханных показателей. Это ужасные времена для наших партнеров, и я надеюсь, что власти скоро смогут справиться с ситуацией. Я могу отметить конкретную причину данной ситуации – это медленная и малоэффективная реакция властей на убийство человека сотрудником правоохранительных органов», — заявил Геращенко.
Он отметил, что современная Украина не допускает подобных ошибок и руководству США стоит воспользоваться опытом Украины.
«Украина не покрывает полицейский, которые перешли черту дозволенного», — подчеркнул он.
Напомним, как сообщалось ранее, Украина решилась на компромисс по Донбассу: Кулеба рассказал подробности исторического решения.